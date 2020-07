Agriturismo Villa Oliva, tradizione e qualità immersi in un paradiso naturale

L'Agriturismo Villa Oliva di Paolicelli Alberto a Barletta è un angolo di paradiso a pochi passi dalla città.

Un ambiente salutare, che vuol dire anche cibo salutare.Villa Oliva mantiene il suo legame con la natura anche e soprattutto grazie alla possibilità di poter gustare cibo sano e a chilometro zero. Cibo che, come sappiamo, è il primo alleato per una buona salute. Consumare prodotti genuini, biologici, freschi, garantisce enormi benefici al nostro organismo e sistema immunitario per il benessere naturale.

La struttura, immersa tra uliveti frutteti ed un orto coltivato in loco, produce pomodori olive zucchine peperoni e altro che garantiscono genuinità e bontà della filiera corta. Un modo diverso di far entrare visitatori e clienti in contatto con la vera cultura enogastronomica del posto, nel pieno rispetto della natura. Inoltre, trasporti ridotti significano minori emissioni di gas nocivi. La tradizione italiana infatti è nota, oltre che per la cultura e la storia, anche per la ristorazione. Elogiata, ricercata e imitata, la cucina italiana rappresenta un vanto. I menù e le ricette di Villa Oliva sono ricchi della tradizione agricola e rurale pugliese, da più generazioni tramandate di padre in figlio nel pieno rispetto della qualità.

Il ristorante presente nella struttura ha la particolarità di avere una cucina a vista per osservare dal vivo la freschezza e la qualità dei prodotti che giungono sulla tavola. Menù di terra ma non solo, realizzati con prodotti colti e cucitati direttamente dall'orto. Che dire allora di una pizza realizzata con una passata di pomodoro preparata sul posto e condita da un filo di olio autoprodotto? Una vera bontà! A suggellare il comfort ed il benessere di una azienda che non lascia nulla al caso, una piscina posizionata al centro della villa dotata di ombrelloni e sdraio che si integrano in maniera naturale con il verde degli ulivi centenari. Una cartolina che regala relax a chi decide di immergersi in un paradiso naturale.

L'agriturismo Villa Oliva, oltre ad organizzare feste private e cerimonie varie, propone anche degustazioni di prodotti caseari suini ed ovini provenienti dal territorio andriese. All'interno della struttura inoltre sono presenti anche attività ricreative, culturali, didattiche e passeggiate a cavallo finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'agriturismo Villa Oliva (video) si trova a Barletta presso la strada dell'olio in via Minervino 200/a. Una storia ed una tradizione al servizio della qualità.

Per informazioni o prenotazioni 3200532366 oppure visita la Pagina fb villaoliva.