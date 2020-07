Villa Bonelli trascurata, il consigliere Doronzo: "Diamole un futuro"

"Penso a quel luogo magico in cui facevo lunghe passeggiate con mio nonno, guardavo i pesci rossi nelle fontane e raccoglievo le carrube. Oggi quel luogo, con la sua storia, rischia di scomparire diventando un "giardinetto", più o meno curato o abbandonato". Parla di Villa Bonelli il consigliere comunale Carmine Doronzo, gioiello ottocentesco negli anni sempre più trascurato, purtroppo.

"Una condizione che disonora la cittadinanza perché tacere significa condividere; laddove, invece, bisognerebbe assumere consapevolezza che è doveroso tutelare tutto quanto è bene comune, bene della comunità". Con queste parole oggi la prof.ssa Magliocca, presidente della Società di Storia Patria della Puglia, si rivolge al sindaco bacchettandolo per gli impegni non mantenuti su Villa Bonelli.

"E allora neanch'io taccio, come mai ho taciuto su questi temi - incalza Doronzo - La Villa Bonelli è l'unico polmone verde della città e in quanto tale va tutelato e garantita la sua funzione PUBBLICA. Per me valorizzare quel sito significa individuare le risorse per restaurare con urgenza l'edificio e progettare un uso innovativo e condiviso che metta al centro la fruizione più ampia possibile da parte della collettività. Niente resort o sale ricevimenti, per intenderci, sì a una casa della musica, al museo del quartiere Borgovilla, a un centro di aggregazione per anziani (magari creando un varco tra la villa e l'ex Chiesa della Sacra Famiglia - restaurata per farci un Auditorium e ancora inspiegabilmente chiusa), sì a spazi di coworking, festival, fiere, progetti di botanica o architettura e qualsiasi altro intervento che possa intercettare finanziamenti pubblici o di fondazioni private.

No all'immobilismo e all'abbandono che da secoli e per secoli sono stati l'arma più potente nelle mani di affaristi e speculatori.

La Villa può essere il luogo in cui creare nuove connessioni intergenerazionali in uno dei pochi quartieri di Barletta che ancora resiste alla gentrificazione e a scempi irreparabili. La sua gestione deve essere condivisa!

Mettiamoci insieme, quanto prima, con le nostre idee belle e concrete. Diamo un futuro alla Villa. Se non ci arrivano le istituzioni, ci arriviamo con i cittadini!"