Tirocini dei corsi di formazione, il sen. Damiani (Fi) sollecita la ripresa

"In una cosiddetta Fase 3 che nella nostra regione per fortuna sembra procedere per il meglio, non si comprende come mai non siano stati ancora riattivati i tirocini dei corsi di formazione professionale in presenza nel settore sanitario" . A intervenire sull'argomento, che interessa tantissimi corsisti il cui percorso è stato bruscamente interrotto a causa del lockdown, è il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Nonostante l'ordinanza regionale datata 12 giugno, con la quale si autorizza la ripresa dei tirocini interrotti a marzo purtroppo con grave pregiudizio per il conseguimento dei titoli da parte di tanti studenti, mi risulta che non siano stati riattivati i percorsi formativi in presenza. Sollecito, quindi, chi di competenza, qualunque sia l'ostacolo che ancora impedisce la ripresa delle attività formative in presenza, a procedere senza ulteriori indugi, ovviamente nel dovuto rispetto di tutte le normative e prescrizioni a garanzia della sicurezza degli operatori. In un momento di grave crisi e incertezza lavorativa come quello attuale, non si può procrastinare ulteriormente il conseguimento di un titolo abilitante a professioni molto richieste come per esempio quelle sanitarie, penalizzando tante ragazze e ragazzi che aspettano già da tempo la loro legittima opportunità lavorativa", conclude il senatore Damiani.