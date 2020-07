Confindustria Puglia, Sergio Fontana nuovo presidente: gli auguri del sen. Damiani (FI)

"Congratulazioni a Sergio Fontana, neoeletto presidente di Confindustria Puglia. Un imprenditore del nostro territorio, la provincia di Barletta Andria Trani, che incarna al meglio le qualità umane e professionali indispensabili per raggiungere risultati di eccellenza. Lo attende una sfida importante e senza dubbio non facile, in rappresentanza delle imprese pugliesi in un momento di estrema difficoltà economica nazionale e internazionale, ma sono certo che la sua esperienza e la sua competenza siano le migliori garanzie per un impegno che saprà onorare con grande capacità".Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta l'elezione di Sergio Fontana al vertice dell'associazione di categoria regionale.

Fontana è laureato in Farmacia e Amministratore Delegato della Farmalabor srl di Canosa. Ha già ricoperto diversi ruoli in Confindustria, tra cui quello di Presidente della Delegazione Territoriale BAT e Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari BAT. Attualmente è Presidente di Confindustria Bari BAT e di Confindustria Albania.