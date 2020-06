​Buoni spesa Covid-19, sarà possibile spenderli entro il 31 agosto 2020

E’ fissato al 31 agosto prossimo il termine ultimo entro il quale spendere i Buoni Spesa erogati dal Comune di Barletta. Dopo quella data non potranno più essere accettati dagli esercizi commerciali convenzionati.

Si coglie, inoltre, l’occasione per sollecitare coloro i quali sono risultati beneficiari di tali benefit a rispettare gli appuntamenti fissati dal Segretariato sociale per la consegna degli stessi. Anche in questo caso, infatti, dopo il 31 agosto, non saranno più a disposizione

degli utenti – beneficiari.

Per quanto riguarda l’assegnazione e la conseguente distribuzione dei buoni, dopo l’ampliamento della platea dei beneficiari disposta dalla Giunta comunale un mese fa, essa è in dirittura d’arrivo.