Area parcheggio Confraternita Misercodia, sospeso nulla osta: i dubbi dell'associazione

La Confraternita di Misericordia di Barletta, nell’alveo delle proprie attività statuarie, è addivenuta qualche mese fa alla stipula di un contratto di locazione, regolarmente registrato, avente ad oggetto un’area privata da destinare ad attività di parcheggio, sita nel comune di Barletta sulla litoranea di Ponente.

"Evidentemente quella che ci è parsa una buona idea per coinvolgere i nostri soci e iscritti, nella pratica, non si è rivelata tale. Infatti, sulla scorta di una segnalazione che alla Scrivente risulta allo stato anonima, il Settore Edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta, con

provvedimento prot. n.42336 del 15.6.2020, in autotutela, sospendeva gli effetti del provvedimento di Nulla Osta, rilasciato alla Scrivente". E' quanto porta all'attenzione pubblica con una nota il governatore della Confraternita Misericordia Barletta, Biagio Pizzi.

"Nello specifico, il provvedimento è stato adottato vista la nota n.40839 del 11.6.2020 con la quale taluno, si ripete sconosciuto alla Scrivente, segnalava una “presunta” movimentazione di terreno presso la litoranea di Ponente (dopo l’incrocio con via S. Samuele). Successivamente, con provvedimento prot. 43254 del 17.06.2020, il SUAP vietava la prosecuzione dell’attività di parcheggio.



Quello che ci ha lasciati esterefatti è che un provvedimento così grave (sospensione in autotutela del provvedimento di nulla osta alla attività di parcheggio) sia stato adottato sulla scorta del nulla, ossia di una “presunta” attività di movimentazione terra che è risultata inesistente in quanto contraddetta dagli stessi tecnici comunali intervenuti e dagli operatori della polizia ambientale. Ma lo zelante dirigente comunale è andato ben oltre. Infatti nella denuncia non è indicata l’area sulla quale sia avvenuto il “presunto” movimento terra e sebbene vi siano altri spazi destinati a parcheggio, condotti da altri operatori economici, di sua sponte lo stesso ha individuato nell’area locata dalla

Confraternita Misericordia di Barletta il “locus commectus delicti”.



Tramite il nostro legale di fiducia, Avv. Massimiliano Dileo, abbiamo fatto istanza di accesso agli atti e riesame in autotutela senza ricevere sino ad oggi riscontro dal menzionato Dirigente. Come se non bastasse, oltre al danno la beffa in quanto immotivatamente il dirigente ha richiesto ad una serie di enti (ben dodici) il compimento delle “necessarie” a suo dire attività di verifica, interessando finanche la Prefettura BT (!), ben consapevole che – visto il carattere stagionale della attività di parcheggio di poco superiore ai tre mesi - gli altri enti non potranno che dar seguito all’invito quando ormai, come si suol dire dalle nostre parti, “è andato il morto in chiesa”.



Riteniamo che, oltre ad essere illegittimo e infondato, il provvedimento possa configurare un vero e proprio abuso perpetrato ai nostri danni (e se permettete anche ai danni della collettività) che danneggia tanti e premia pochi, tale da esporre la Pubblica Amministrazione ad un ulteriore azione di risarcimento danni oltre che ad essere penalmente rilevante.



Probabilmente, ci siamo resi conto, a Barletta l’iniziativa economica è libera solo quando non si va a interferire con lo status quo e quando non vengono alterati equilibri consolidati. Peccato, ci eravamo fatti da liberi cittadini una idea differente e chiediamo scusa a coloro i quali avevano deciso di affidarsi, ancora una volta, alla nostra competenza e professionalità".