Wedding e intrattenimento, ripartenza in sicurezza: a Barletta il prof. Lopalco

La ripartenza in sicurezza del mondo del wedding, dell'intrattenimento e non solo. “Il futuro in ballo” è il tema scelto dall’ASSO PROMO DJ per un workshop in programma martedì 23 giugno alle ore 19 presso la Sala Ricevimenti il Brigantino 2 a Barletta (Viale Regina Elena, 84).

Ad illustrare le norme da rispettare per una corretta ripartenza delle attività nel post emergenza sarà il professor Pierluigi Lopalco, capo della task force epidemiologica regionale. Interverrà il consigliere regionale e presidente della commissione “Affari Generali” Filippo Caracciolo. L'incontro rappresenterà un'importante occasione di confronto per tutte le associazioni del settore e sarà moderato dal giornalista Francesco Zagaria. Il workshop sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell'Associazione Promoters & DJs.