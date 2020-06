"Adopt me", adotta un ulivo di Puglia: la startup che valorizza la filiera corta

La Puglia è annoverata tra le regioni più belle al mondo, noi pugliesi ne siamo orgogliosi ma sul nostro territorio c'è molto da fare per continuare a valorizzare le nostre rarità.

Bisogna reinventarsi, giocare con l'ala dei propri sogni e iniziare a dirottare il proprio velivolo come hanno fatto Antonio e Lucia, vincitori del bando Pin ( Pugliesi innovativi) promosso dalla Regione Puglia.

Il loro progetto si chiama Adopt me, una start up innovativa che nasce dalla necessità di valorizzare la filiera corta, accorciare le distanze tra il produttore e il consumatore, affinché la qualità non resti un miraggio ma una missione fattibile, alla portata di tutti, e comprendere che basta solo usare gli strumenti giusti.

Adopt me sarà questo tra le mani degli utenti, una chiave diversa che aprirà orizzonti nuovi, che permetterà ai consumatori di adottare alberi di ulivo, di conoscere da vicino il produttore, di seguire attraverso una piattaforma on line le fasi di lavorazione dell'ulivo, di imparare a conoscere le tecniche di lavorazione e le fasi di produzione sino alla raccolta, per poi degustare sulle proprie tavole un prodotto ricercato, di qualità, attendibile alla fonte.

Adopt me ha avviato una campagna di crowfounding, attraverso cui i produttori di olio del nostro territorio potranno proporsi come sostenitori del progetto ed innescare il meccanismo della vendita di un prodotto di qualità, unendo così alla tradizione l'innovativa modalità di ricerca e consumo del prodotto sano.

La salute prima di tutto, ecco perché oggi giorno siamo sempre più convinti della necessità di dover seguire un corretto stile di vita e sana alimentazione. Adopt me ha pensato anche a questo, offrendo al consumatore di imbattersi nella qualità anche fuori casa, coinvolgendo un terzo attore sulla scena, ovvero la ristorazione.

Le attività commerciali del food sposeranno il progetto Adopt me, sviluppando un interscambio simmetrico tra le parti, piantando i semi per raccogliere consensi nel consumo di un prodotto sano, genuino, che proviene dalla terra, dalla fatica, dalle leggi che detta la natura e il clima, per assaporare infine, il nostro olio, la cui produzione è stata mossa da più fili in comune fino a disegnare un cerchio concentrico di possibilità.

Adopt me è anche sui canali social, attraverso cui settimanalmente si terranno dirette con referenti/ o rappresentanti del settore, pronti a svelarci caratteristiche e curiosità del nostro olio, raccontando da vicino le storie dei produttori, volti che avranno una storia da raccontare e condividere.A

Adotta anche tu, scegli la tua qualità quotidiana.