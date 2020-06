Sentenza fallimento Gazzetta del Mezzogiorno,Emiliano: "La comunità non sarà privata della sua voce"

Lodispoto ai maturandi: «A poche ore dall’inizio delle prove d’esame, un caloroso in bocca al lupo»

Politica

Rivolge «non solo l’augurio per un avvenire più sereno e foriero di successi ma anche l’impegno da parte delle istituzioni a garantire per l’anno scolastico 2020/21 una riapertura in sicurezza per le scuole del nostro territorio»