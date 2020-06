Papaveri e scarpette rosse spuntano per tutta Barletta...

Dopo il “tornado” pandemia e lockdown, Barletta si rinnova! Le attività riprendono il loro pieno regime con le giuste cautele e ragazzi e adulti finalmente possono iniziare “quasi” spensierati a godersi questa estate 2020.

Molti sono stati i cambiamenti e le novità che hanno stravolto la nostra vita, la nostra curiosità e riflessione quotidiana però crea oggi un focus “alternativo”. Infatti, vorremmo parlarvi di uno strambo fenomeno che sta avvenendo nella nostra città della Disfida. In parecchi ci avete segnalato questo strano ed inconsueto evento misterioso...

Ultimamente infatti ci sono giunte molte segnalazioni e foto che mostrano zone della nostra città con un "arredo urbano" differente: c’è chi infatti sostiene l’aumento di coccinelle per tutta la provincia e chi invece ci segnala delle scarpette rosse sbrilluccicanti in posti inconsueti di Barletta. (Ponte di Via Alvisi – Villa Bonelli – Castello).

Le potete ormai osservare ovunque su alberi, cancelli, piazze e persino sulla spiaggia.



Dopo questo periodo assurdo si girerà il Sequel del Mago di Oz a Barletta...? Oppure è semplicemente opera di qualche burlone? La tesi del richiamo al magico mondo dei Mastichini va ad avvalorarsi con le ultime targhette ritrovate nei pressi di simpatici papaveri presenti nella storia lungo il sentiero dorato, e ritrovati in zona Barletta nei pressi dei giardini pubblici…

Papaveri realizzati home made con materiali di riciclo sono stati fotografati e pubblicati sui social: forse, come nel film originale, è finito il brutto tempo e inizia una nuova avventura a colori?!

Chiunque sia l’artefice, noi lo ringraziamo perché sicuramente l’ottimismo, l’ironia e la creatività sarà la giusta strada per affrontare questo nuovo periodo di ripresa cittadina e nazionale.