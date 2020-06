Nuove riaperture in Puglia: ordinanza per centri benessere, circoli, cinema e spettacoli

Vandali riducono in pezzi la lapide alla Madonna Immacolata in piazza Plebiscito

Qualche cervello è ancora in lockdown a Barletta. La notte scorsa ignoti hanno ridotto in pezzi la targa di pietra che ricordava l' inaugurazione del monumento che Barletta cattolica fece erigere all' Immacolata cinquantasei anni fa. La targa era stata apposta appena qualche mese