Cimitero al buio da tre settimane, Leone (DC): "Accelerare i lavori di ripristino cavi elettrici"

Il cimitero di Barletta dal 19 maggio è completamente al buio, a causa della recisione dei cavi elettrici da parte di ignoti. "Molti cittadini lamentano questa mancanza per i loro cari - denuncia il segretario politico provinciale BAT della Democrazia Cristiana Carlo Leone - Spero che al più presto si dia luce a questo luogo sacro. Chiedo a chi di dovere di accelerare i tempi dei lavori per il ripristino della corrente elettrica, tre settimane sono già parecchie per questo disservizio. Non possiamo sottovalutare questa mancanza. Anche se, come sappiamo, ci sono stati dei furti di cavi elettrici nel cimitero di Barletta, dopo venti giorni è ora che si torni alla normalità".