Niente scale al cimitero dopo un anno, Forza Italia Barletta: "Grave disservizio per i cittadini"

"Sono tanti i cittadini che ci hanno chiesto di interessarci con forza per tentare di risolvere la problematica afferente ad alcuni servizi cimiteriali - affermano Giovanni Ceto e Tonio Di Cuonzo (Forza Italia) – e che si chiedono a cosa sia servito rimuovere con la forza le suppellettili, scale, sedie e quant’altro di privato presente lo scorso anno se, ad oggi, la situazione è nuovamente questa (foto allegate). Raccogliamo una serie di segnalazioni e lamentele di cittadini che chiedono quando, nei molteplici settori cimiteriali in cui sono ancora mancanti, verranno installate e consegnate le scale per permettere di poter raggiungere dignitosamente, ma soprattutto in sicurezza, le tombe dei propri defunti".

"Circa un anno fa, ad agosto 2019 per l’esattezza, l'Amministrazione annunciava una serie di interventi nel cimitero comunale al fine di migliorare il decoro e la pulizia dei luoghi e del patrimonio. Pertanto, dal mese di luglio scorso era stato chiesto alla cittadinanza di rimuovere suppellettili, scale, sedie, utensili da giardinaggio, recinzioni abusive e quant’altro, non di proprietà comunale, lasciato nel Cimitero, anche legato con catene ad alberi e pali, perché entro ottobre sarebbero state fornite e messe a disposizione dal comune ulteriori scale. Sia chiaro: nel momento in cui si procede a ripulire e non permettere l’ingresso e la giacenza di oggetti privati utili alla causa (e pensiamo proprio alle scale, utili per raggiungere le tombe dei defunti che si trovano più in alto ai fini della pulizia o semplicemente per posare un fiore), si deve già aver previsto di mettere in condizione il cittadino di poter usufruire di pari comodità e servizi, in sicurezza, utili allo scopo. Non riusciamo a comprendere quindi, ad oggi, la motivazione per la quale siano state tutte rimosse lo scorso anno (alcune delle quali ovviamente sono andate perse) per poi trovarci, ad oggi, nuovamente nella stessa situazione e stato dei luoghi. Se qualcuno dovesse farsi male con la propria scala (chiaramente perché non vi è quella che dovrebbe esserci, messa a disposizione dal Comune) chi ne risponderebbe? Chi ne pagherebbe le conseguenze, oltre che quelle fisiche? Il cittadino, giusto?



Auspichiamo che a questa situazione sia data una fattiva e rapida risposta, mettendo nella disponibilità di tutti i visitatori del cimitero scale adeguate che permetterebbero da un lato il corretto e dignitoso decoro cimiteriale e, dall’altro, ai visitatori stessi di raggiungere in sicurezza le tombe dei propri defunti. Solo a questo punto, sicuramente, avrebbe senso e sarebbe legittimo chiedere ai cittadini di rimuoverne le proprie, in modo tale che l’eventuale rimozione forzata volta al decoro sia la giusta conseguenza ed evoluzione di un percorso che metta a disposizione dei cittadini, da parte del Comune, tutti gli strumenti adeguati e pertinenti al luogo cimiteriale".