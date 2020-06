"La mia poliziotta conquista la corona": laurea ai tempi del Covid-19, dedica di una sorella lontana

Stefania Rubino, 27 anni, di origine barlettana, appartenente al corpo speciale di Polizia Penitenziaria GOM (Gruppo Operativo Mobile),

oggi, 4 giugno, ha coronato un altro sogno: si è laureata in Giurisprudenza.



"Io in Germania e tu in Italia, ma non saranno 1331 Km a dividerci - scrive sua sorella Valentina, dedicandole una lettera che ha voluto fosse resa pubblica per condividere la sua gioia - Ci siamo sempre dette: VICINE ANCHE SE LONTANE. Oggi da Stoccarda faccio il tifo per te in maniera diversa, affinché tu possa sentire tutto il mio calore e affetto nonostante la distanza.



Cara sorella,

oggi conquisti un' importante vittoria. Tu come d’altronde anch’io, ci aspettavamo di essere lì insieme per condividere questa immensa gioia. Immaginavamo la commissione in carne ed ossa, di vivere a 360° la discussione della tua tesi, la proclamazione, l’applauso

lunghissimo, la stretta di mano ai professori, la coroncina d’alloro, l’abbraccio intenso per farti sentire quanto sono orgogliosa di te, la

bottiglia da stappare..tutto è andato diversamente. Colpa di un minuscolo virus, oggi conosciuto con il nome di Covid-19 che ci ha

costrette ad un arresto senza precedenti. Ti sei laureata di fronte ad un computer, con la commissione di laurea riunita in videoconferenza... ed io ho potuto seguirti solo e per fortuna in videochiamata. Arriva il verdetto: “IN VIRTU’ DEI POTERI CONFERITIMI DALLA LEGGE, LA PROCLAMO DOTTORESSA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA.” Queste parole racchiudono il senso di anni di studio e sacrifici. Ti osservo nel video e mi commuovo. Conosco il tuo percorso. Sin dall’inizio ho percepito la tua tensione, la tua speranza, il tuo coraggio. Dentro di me esulto ed urlo “EVVAI SORELLA E’ FATTA”.



E’ fatta sul serio..da oggi sarai LA MIA POLIZIOTTA CON LA CORONA. La tua non è stata una semplice laurea..il merito è triplo. La tua è stata: UNA LAUREA, PRESA IN DIVISA, AI TEMPI DEL COVID-19, dove alle difficoltà tipiche del laurearsi si aggiunge l’incertezza. Ebbene..tu, non solo hai finito l’università in tempi record dividendoti tra lavoro, missioni e turni di notte, hai anche fatto si che questo periodo di virus, restrizioni e distanziamento sociale non riuscisse a strapparti dalle mani la tua voglia di futuro. Si dice che non ci sia vittoria senza sacrificio.. Hai vinto tu e devi essere orgogliosa di questo.

Grazie di tutto Stefy!

Ti saluto dicendoti che mi manchi e che spero di riabbracciarti presto. Scusa se a volte da sorella maggiore, ho preteso di doverti insegnare

qualcosa. Non avevo nulla da insegnarti. Credimi sei stata tu ad insegnarmi tanto. Oggi ne ho avuto solo la conferma.

CONGRATULAZIONI!!!

A presto.

Tua sorella Valentina".

Tantissimi auguri a Stefania anche dalla Redazione di BarlettaLive.it!