Riapertura mercato settimale, un incontro in Prefettura

"La mia richiesta di un confronto fra le parti, sulle problematiche legate alla riapertura del mercato settimanale, per la vendita delle merci varie è stata accolta dal Prefetto Maurizio Valiante, il quale ha convocato per giovedì 4 giugno alle ore 12.30, presso il Palazzo del Governo, il suddetto incontro", annuncia il sindaco di Barletta Cosimo Cannito.

"Per l'occasione, saranno presenti tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria del Commercio ambulante, compresa la sigla che aveva organizzato, sempre per domani un sit in presso il Palazzo di Città, manifestazione che è stata revocata dagli stessi organizzatori.

Ringrazio sentitamente il Prefetto per aver accolto la mia richiesta perché il confronto di domani sarà l'occasione per prendere in considerazione tutte le opzioni possibili affinché si arrivi, in un clima di concordia e collaborazione, considerato il particolare momento di difficoltà economica, ha una proficua intesa nell' interesse della nostra comunità", conclude la nota.