Incontro con associazioni sportive rinviato a data da destinarsi

"In data di domani (oggi, ndr), mercoledì 3 giugno, avevo, di mia iniziativa, invitato tutte le associazioni sportive operanti nel nostro

territorio a un incontro per discutere delle politiche di gestione degli impianti sportivi cittadini, tema di grande complessità che necessità di

un confronto fra le parti, e per condividere con gli addetti ai lavori il momento di difficoltà nella ripresa delle attività dopo circa due

mesi di fermo. Pochi giorni prima del lockdown a causa del Coronavirus, infatti, soprattutto con i titolari di palestre si era instaurato un

proficuo clima di dialogo, dal quale si vuole ripartire. Debbo precisare che l’assessore al ramo e la dirigente mi avevano rappresentato le loro remore sulla tempistica di tale incontro, considerata la manifestazione di interesse in corso (quella del green park), anche se a termini di bando scaduti (l’apertura delle buste di partecipazione, infatti, è già fissata e prevista per il giorno 8 giugno).

Ma essendo la mia azione politica improntata alla trasparenza e, come sempre, scevra da interessi di parte, ritenevo utile, in un’ottica di

partecipazione e vicinanza al mondo sportivo, ascoltare le associazioni in questo frangente.

Ciononostante, al fine di evitare speculazioni politiche di natura strumentale, ma anche al fine di evitare presunte e paventate interferenze nelle procedure di gara, e mi riferisco a quelle di prossima pubblicazione, ancora una volta di mia iniziativa mi propongo di incontrare il mondo associativo sportivo in un altro momento, rinviando l’incontro fissato per domani (oggi, ndr) alle 16.30 presso l’aula consiliare, rinviato a data da destinarsi". E' quanto si legge in una nota a firma del sindaco Cosimo Cannito.