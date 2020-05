Impianti pubblicitari, degrado e incuria. Rosa Cascella (PD): "Si mettano in sicurezza"

"Abbiamo raccolto numerose segnalazioni da cittadini ed operatori economici di Barletta circa lo stato di degrado e di incuria in cui versano gli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Barletta. La gestione della manutenzione da alcuni anni è in capo direttamente al Comune e in coincidenza di ciò si è progressivamente ridotta fino a scomparire del tutto". Lo denuncia Rosa Cascella, Segretario cittadino del Partito Democratico.

"Oggi gli impianti versano in uno stato di totale abbandono: danneggiati, pericolanti ed in buona parte arrugginiti, rappresentano un vero e proprio pericolo pubblico. Sono divenuti simbolo della trascuratezza in cui versa purtroppo una parte del patrimonio cittadino. Si aggiunga il danno di immagine per la città e il suo decoro, nonché per gli operatori economici che stanno faticosamente provando a riaprire le loro attività, dopo un lungo periodo di stop forzato dovuto, come sappiamo, all'emergenza sanitaria. L’amministrazione ponga immediatamente rimedio a questa situazione intollerabile di degrado e incuria. Gli stessi impianti ospitano comunicazioni di carattere sociale e di pubblico interesse. Una cornice rotta rovina qualsiasi immagine ed è quello che, nella noncuranza e indifferenza dell’amministrazione comunale, succede a tutti i messaggi affissi sotto forma di manifesti a Barletta. Chiediamo prima di tutto che gli stessi vengano messi in sicurezza, per evitare che qualcuno possa farsi male visto che è già successo che alcuni impianti siano caduti per la loro scarsa manutenzione. Aspettiamo risposte e soprattutto speriamo che qualcosa si muova. Spiace rilevare come chi governa la città non sia in grado di far fronte anche agli interventi di ordinaria amministrazione".