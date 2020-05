Mercato di Barletta, Casambulanti: "Finito l'incubo, dal 3 giugno si riparte"

Nel corso dell’incontro con gli Operatori concessionari di posteggio e i Rappresentanti delle Associazioni UniBat e CasAmbulanti, il giorno 22 maggio 2020 nella Sala Giunta del comune di Barletta, il Sindaco Cosimo Cannito assunse l’impegno di far ripartire il mercato per intero sin dal 3 giugno.

Dalle risultanze delle dichiarazioni testuali emergono in modo inequivocabile parole chiare pronunciate dal Primo Cittadino che, davanti a tutti i numerosi presenti, dichiarò: “Diciamo fin da ora che il giorno 3 noi riapriamo il mercato. Siccome sono io il decisore e me ne assumo la responsabilità io ti dico (rivolgendosi all’interlocutore) già da adesso che qualora dovessero sussistere le condizioni il giorno 3 torna il mercato intero”. Le suddette dichiarazioni, il cui tenore era già stato anticipato sempre nella stessa seduta dall’Assessore alle Attività Economiche, che continuava ad affermare che si sarebbe trattato solamente di due mercati frazionati in modo quindicinale, diventarono l’elemento fondamentale della questione al punto che tra gli Operatori si addivenne alla spontanea ed individuale decisione di sopportare quel sacrificio, di non operare forzatamente in quel mercato quindicinalmente, su posteggi peraltro diversi da quelli legittimamente assegnati loro ed indicati sulle concessioni, in attesa del fatidico 3 giugno che sta per arrivare.

Il signor Savino Montaruli di UniBat e CasAmbulanti, che ha sempre partecipato attivamente agli incontri con l’Amministrazione comunale ed anche a quello del 22 maggio, ha dichiarato: “Quelle affermazioni oggi devono essere oggetto di conferma che l’incubo è finito e che si riparta dal mercato unitario a Barletta. Anche il venir meno delle ultime restrizioni derivanti dalla nuova fase che parte dal 3 giugno e gli esiti confortanti della Conferenza regionale nella quale ho relazionato sull’argomento con l’Assessore alle Attività Economiche della Regione Puglia, Mino Borraccino, il Consigliere del Presidente, Responsabile delle relazioni con le Organizzazioni dott. Domenico De Santis, il Presidente regionale ANCI Puglia, Domenico Vitto, la Dirigente Settore Fiere e Mercati della Regione, dott.ssa Francesca Zampano e delle altre Associazioni di Rappresentanza, laddove si è ribadita persino la non obbligatorietà dei contingentamenti degli accessi alle aree mercatali, ritengo che la tanto auspicata “normalità” possa essere l’elemento decisivo per la ripartenza in sicurezza, in un clima di precauzione ma anche di serenità e conforto. Invito i colleghi delle due Associazioni maggiormente rappresentative sulla carta, che si sono evidentemente distratti quando hanno firmato quella planimetria in modo autoreferenziale, ad evitare di reiterare il gravissimo errore quindi a rigettare qualunque ipotesi di provvedimenti similari,disastrosi e inaccettabili, imitabili negativamente da altre realtà locali che ancora non hanno manifestato quel necessario coraggio e determinazione per far ripartire i mercati, come per legge”.