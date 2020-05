Mercato sdoppiato a Barletta, Casambulanti: "Il metodo Cannito resta isolato nella BAT"

"Il tempo dell’individualismo politico e polisindacale lasci spazio alla responsabilità ed al senso di dovere e di salvaguardia dell’interesse

collettivo. Il Sindaco di Barletta si renda conto che quella che avrebbe voluto passasse per un’iniziativa che sarebbe stata imitata dagli altri

suoi colleghi è miseramente naufragata". Le Segreterie Casambulanti e UniBat tornano sulla questione che agita il settore degli operatori ambulanti nella nostra città.

"Infatti nessun comune della Provincia, della quale il Sindaco della città della Disfida fa parte, ha imitato la scelta sciagurata di sdoppiare la frequenza del mercato da settimanale in quindicinale per gli Operatori concessionari di posteggio. Nessun altro comune dunque intraprende quella strada che, secondo quanto dichiarato da Unibat e CasAmbulanti, lede fortemente i diritti acquisiti degli Operatori che si vedrebbero addirittura modificare arbitrariamente ed unilateralmente il Diritto al Lavoro settimanale, come indicato sulle concessioni in loro possesso. Un danno certo per la Categoria che peserebbe moltissimo sulle casse comunali in caso di contenzioso e richiesta di risarcimento danni, cui pure le Associazioni starebbero pensando. Il “Metodo Cannito” dunque non sarà imitato né a Margherita di Savoia e neppure ad Andria, né a Bisceglie né a Canosa e neppure a Minervino Murge così come non lo sarà a Trani o a Spinazzola e neppure a Trinitapoli o a San Ferdinando".

Una posizione, quella del leader sindacale Savino Montaruli, che mantiene intatti i Diritti degli Operatori senza cedere a nuove condizioni che avrebbero decretato l’inizio della fine dei mercati così come li conosciamo, nella loro straordinaria strutturazione storica. "L’appello di CasAmbulanti è alla presa d’atto del fallimento di una proposta indecente. Un fallimento che coinvolge anche coloro che a tale scelta sciagurata si sono resi disponibili quindi l’invito all’amico Delegato locale affinché non si presti ad ulteriori, legittime critiche da parte della Categoria che in tutto questo è stata emarginata a ruolo passivo, senza neppure uno straccio di comunicazione se non fosse per le informazioni costanti, precise, corrispondenti tutte al vero, ricevute da CasAmbulanti, CNA, Batcommercio2010, Unibat, ANA e dalle altre Associazioni Autonome realmente rappresentative".