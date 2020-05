Manifestazione Ambulanti Puglia a Bari, tra le adesioni anche i delusi dall'Amministrazione Cannito

L’annuncio del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della Manifestazione degli Ambulanti di Puglia, lunedì 25 maggio 2020 dalle ore 15,00 presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia sul Lungomare N. Sauro, a Bari, fa registrare consensi ed adesioni.

"Tra le numerose anche quelle degli Ambulanti delusi dall’Amministrazione Cannito della città di Barletta la quale, a causa degli appoggi degli ineffabili Confsociati, ha deliberato un provvedimento illegittimo, contestato e rifiutato dall’intera base dei concessionari che hanno disertato il mercato di sabato 23 scorso, aderendo in massa allo Sciopero proclamato dagli Autonomi", guidato da CasAmbulanti.

Singoli operatori ma anche i tantissimi associati a CasAmbulanti, ad A.N.A. – Associazione Nazionale Ambulanti e ad altre Associazioni Autonome saranno a Bari per sostenere il Manifesto delle richieste in discussione con la Regione Puglia e, a breve, con il Governo centrale dove già da tempo giace il Protocollo che ha visto protagoniste le Associazioni No Bolkestein italiane, dissociate dalle Associazioni di Sistema che, come nel caso di Barletta, stanno reiterando le loro azioni unilaterali, non condivise e dannose per la Categoria che le rifiuta".