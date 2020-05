Movida senza regole a Barletta, la sen. Ronzulli posta foto su Instagram: "Imbecilli"

"Questa foto l'ho fatta io questa sera (ieri sera domenica 24 maggio, ndr). Me lo avevano detto ma non ci credevo. Sono andata a vedere con i miei occhi". Così Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, commenta su Instagram la foto di una via della movida di Barletta, ieri sera affollatissima di persone, molte senza dispositivi di protezione, intorno alle 22. "Non curanti di quello che ci è successo. Come se nulla fosse. Imbecilli senza rispetto per la vita".



Da ieri sera la foto rimbalza su social e media nazionali, additando a ragione ancora una volta i barlettani come pessimo esempio di gestione di questa delicata Fase 2 della convivenza con il coronavirus. Appelli alla responsabilità, controlli delle forze dell'ordine e persino la presenza di militari dell'esercito evidentemente non funzionano affatto come deterrente.



Questi frequenti assembramenti purtroppo non solo mettono a rischio la salute pubblica aumentando le probabilità di contagio, visto che tanti non indossano i dispositivi di protezione individuale pur essendo a stretto contatto con sconosciuti, ma rendono vano l'enorme impegno profuso dai gestori delle attività, che fin dalla riapertura si sono dimostrati rigorosi nell'imporre all'interno dei propri locali il rispetto delle regole sul distanziamento.