Fermata ferroviaria all'ospedale, da sempre una proposta del Comitato Barletta Provincia

"Mi associo, da subito, ai ringraziamenti espressi al Sindaco dr. Cannito dall’avv. Beppe Cioce per l’avvenuta approvazione dello studio di fattibilità per l’istituenda fermata lungo la tratta Barletta-Spinazzola all’Ospedale Mons. Raffaele Dimiccoli.

Così anche condivido i brillanti interventi sul progetto dell’ing. Francesco Carpagnano e del perito Giuseppe Dargenio.

Mi preme ringraziare di cuore lo stesso avv. Cioce quale promotore, assieme al presidente del “Comitato Italiano pro-Canne della Battaglia” Nino Vinella di iniziative e convegni aventi per tema il potenziamento della linea ferroviaria Barletta-Spinazzola e l’istituzione della fermata a servizio dell’Ospedale Mons. Dimiccoli.

Detto ciò non andrebbe, a mio sommesso parere, sottaciuto quanto il “Comitato di Lotta Barletta Provincia” abbia contribuito, da sempre, a tenere vivo l’argomento in questione", scrive Nardo Binetti, già segretario del Comitato.

"Andiamo in ordine di date:

11 novembre 2006 : il Comitato, presieduto dal Presidente dell’epoca, il compianto avv. Antonio Di Lecce, di Margherita di Savoia, ma sviscerato barlettano nell’animo, richiede un incontro, inerente la linea ferroviaria Barletta-Spinazzola,al Presidente della Regione Puglia Niki Vendola.

: il Comitato, presieduto dal Presidente dell’epoca, il compianto avv. Antonio Di Lecce, di Margherita di Savoia, ma sviscerato barlettano nell’animo, richiede un incontro, inerente la linea ferroviaria Barletta-Spinazzola,al Presidente della Regione Puglia Niki Vendola. 2 maggio 2007 (allegato 1): il prof. Piccialli, anche a nome del Comitato Provincia, inoltra al Direttore Regionale di Trenitalia, dr. Aniello Semplice, istanza per istituzione di linea ferroviaria turistica Barletta-Spinazzola.

(allegato 1): il prof. Piccialli, anche a nome del Comitato Provincia, inoltra al Direttore Regionale di Trenitalia, dr. Aniello Semplice, istanza per istituzione di linea ferroviaria turistica Barletta-Spinazzola. 5 settembre 2007 (allegato 2): il Comitato Barletta Provincia, del Presidente Di Lecce, consegna petizione popolare, sottoscritta da oltre 1500 cittadini di Barletta e della Valle dell’Ofanto, agli Amministratori Delegati di FF.S. e di Rete Ferroviaria Italiana, ingg. Mauro Moretti e Michele Elia.

(allegato 2): il Comitato Barletta Provincia, del Presidente Di Lecce, consegna petizione popolare, sottoscritta da oltre 1500 cittadini di Barletta e della Valle dell’Ofanto, agli Amministratori Delegati di FF.S. e di Rete Ferroviaria Italiana, ingg. Mauro Moretti e Michele Elia. 19 ottobre 2007 (allegato 3): si tiene, presso la sala consiliare del Comune di Barletta, la Conferenza-Dibattito promosso dal Gruppo regionale PSDI e fortemente voluto dal Consigliere regionale e comunale avv. Giuseppe Cioce “La linea ferroviaria Barletta-Spinazzola, occasione di sviluppo per il territorio della sesta Provincia”.

(allegato 3): si tiene, presso la sala consiliare del Comune di Barletta, la Conferenza-Dibattito promosso dal Gruppo regionale PSDI e fortemente voluto dal Consigliere regionale e comunale avv. Giuseppe Cioce 5 marzo 2008 (allegato 4): viene personalmente consegnata, da esponenti del Comitato Barletta Provincia, alle segreterie del Presidente della Regione Puglia Niki Vendolae dell’Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione Mario Loizzo, lettera avente per oggetto “Linea ferroviaria Barletta-Spinazzola; interventi urgenti”.

La lettera contiene una breve cronistoria della nascita di Canne della Battaglia, quale unico sito archeologico di fama mondiale servito da scalo ferroviario e meritoria opera del Comitato Italiano pro-Canne della Battaglia mirata alla sua valorizzazione.

Si sofferma, infine, sul rischio corso negli anni ’90, della possibile soppressione della linea ferroviaria Barletta-Spinazzola.

Tale ipotesi non lascia indifferenti le popolazioni dei comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola che iniziano a condurre una battaglia civile contro tale rischio; tale rivolta è sostenuta dal Comitato per la Provincia di Barletta e della Valle dell’Ofanto dei compianto sen. Domenico Borraccino, del rev.do don Luigi Filannino e del dr. Carlo Ettore Borgia.

Intervengono l’assessore regionale ai Trasporti Mario Loizzo, ilconsigliere regionale e provinciale Giuseppe Dicorato, il segretario generale della UIL Puglia Aldo Pugliese, il DG della ASL BT Rocco Canosa, il Presidente del Comitato pro-Canne Vitantonio Vinella e i sindaci dei comuni attraversati dalla linea ferroviaria (Nicola Maffei di Barletta, Francesco Ventola di Canosa di Puglia e Carlo Giuseppe Scelzi di Spinazzola). Per delega del sindaco di Minervino Murge l’avv. Giovanna Renna.

Partecipano al dibattito rappresentanti di Trenitalia e Rete RFI.

L’incontro è un utile occasione di confronto per una migliore valorizzazione della tratta ferroviaria, anche a fini turistici e per l’istituzione di una fermata di quella linea in corrispondenza dell’ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta.

L’intervento del Presidente del Comitato Provincia avv. Di Lecce, assai applaudito dall’uditorio, è preceduto dalla consegna, nelle mani dell’Assessore regionale Loizzo, degli appelli sottoscritti da ben 1700 cittadini di Barletta e provincia, personalmente consegnati il 5 settembre 2007 a Roma dal Comitato Barletta Provincia agli Amministratori Delegati di FF.S. e di Rete Ferroviaria Italiana, ingg. Mauro Moretti e Michele Elia.

-17 febbraio 2008: la società civile di Barletta, rappresentata dal Comitato di Lotta Barletta Provincia, riunita in una grandeassemblea presso Il Circolo Unione di Barletta, affronta il sentitissimo problema della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola, connesso sia al potenziamento della linea che alla invocata fermata dei treni presso l’Ospedale d’eccellenza Mons. Dimiccoli.

Gli interventi, forti ed accorati, sono del Presidente del “Comitato Italiano pro-Canne della Battaglia” dr. Nino Vinella e di qualificati rappresentanti delle città di Barletta, di Canosa di Puglia, di Minervino Murge e di Spinazzola, oltre che di altre città ofantine.

Ci si rammarica, nella nota, del non accordato e richiesto incontro inoltrato al Governatore nel lontano novembre 2006 e si manifesta delusione per le vane promesse dell’Assessore Loizzo fatte a Barletta, in data 19 ottobre 2007, in occasione del Convegno organizzato dal consigliere regionale avv. Cioce.

Tanto dovevo, per completezza d’informazione, augurandomi inoltre che dall’approvazione dello studio di fattibilità, ancorché migliorato e integrato come suggerito dai valenti professionisti in avanti citati,alla realizzazione dell’agognata fermata, non si vada oltre, come previsto, il 2023!

Un sentito ringraziamento all’amico avv. Beppe Cioce per l’impegno profuso in occasione del suo mandato consiliare in Regione (2005-2010) a far modificare la sigla di individuazione della ASL provinciale di Barletta-Andria-Trani.

La Legge Regionale 28/12/2006 n. 39 prevedeva, infatti, la sigla ASL BAT; per la modifica, con Legge Regionale 26/02/2010 n. 7in ASL BT, ci vollero ben 7 (sette) sedute consiliari".