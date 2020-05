Fatta l'ordinanza, trovato l'inganno: no riaperture in Puglia il 18 maggio senza ok nazionale

A conti fatti, dunque, l'ordinanza della Regione Puglia sulla riapertura il 18 maggio di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, di certo ha solo l'inutilità. "La Puglia non è la Calabria" ha dovuto precisare il presidente Emiliano pressato dai rilievi delle forze politiche di opposizione, precisando in una successiva nota che: “L’ordinanza della Regione Puglia, come per chiarezza ho comunicato al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno indicati dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Inail per ciascun comparto di attività. In attesa di queste, diversamente da quanto fatto dalla Regione Calabria, la Puglia non consentirà aperture in contrasto con le disposizioni nazionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Tradotto: se il governo consentirà l'apertura anticipata il 18 maggio, invece del 1° giugno come previsto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza nazionali ancora da approvare, la Puglia si adeguerà alla normativa nazionale (e non era quindi necessaria un'ordinanza regionale emanata il 7 maggio per precisare l'ovvio); in caso contrario, se a livello nazionale dovesse essere confermata per motivi di sicurezza l'apertura il 1° giugno, la Puglia non farà entrare in vigore la propria ordinanza che anticipa l'apertura al 18 maggio (rendendola quindi perfettamente inutile).

Ma c'è di più: il protocollo per la sicurezza che gli esercenti dovranno rispettare sarà, precisa la nota, quello "indicato dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Inail per ciascun comparto di attività", al momento ignoto. Intanto, dal 7 maggio, sulla scia del comprensibile entusiasmo per la riapertura anticipata data per certa, le attività citate stanno affrontando costi per adeguarsi alle indicazioni igienico-sanitarie contenute nell'ordinanza regionale; che però saranno costi inutili se non corrisponderanno a quelle del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Inail. In mezzo a tanta inutilità, resta da capire a chi invece sia stato utile questo "sport", il salto dal ponte con elastico che riporta indietro...