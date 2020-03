Coronavirus e Servizi Sociali a Barletta, le misure in atto

L’Assessorato ai Servizi Sociali ha inteso fare il punto della situazione su quanto il Settore sta portando avanti e sui servizi su cui, ad oggi, tutti i dipendenti stanno facendo a sostegno delle emergenza in corso, mettendo in campo tutte le modalità funzionali a tutela della salute dei cittadini e degli operatori.

Si evidenzia che:

- Gli operatori del Segretariato sociale rispondono per le urgenze al numero 0883.516758 tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dando

notizie ed informazioni utili ad anziani soli, persone con disabilità e impossibilitate a uscire di casa e in quarantena.

- La presentazione delle domande d’iscrizione all’Asilo Nido comunale è temporaneamente sospesa fino al 3 aprile. Da tale data sarà possibile presentare la domanda fino al 4 maggio.

- Presso il Centro Sociale Polivalente per Anziani è sospesa l’attività ricreativa, proseguono invece i servizi legati alla cura della persona e all’ambito infermieristico, erogati individualmente per ogni utente. Il Centro inoltre eroga il servizio a domicilio, esteso non solo agli utenti che frequentano abitualmente lo stesso, ma a tutti gli anziani. Tale servizio prevede tutto ciò di cui un anziano ha bisogno relativo a necessità esterne (acquisto generi alimentari e farmaci, bollette da pagare, e altro ancora).Per informazioni si può contattare il

Segretariato al numero 0883 516758.

- Fondamentale il lavoro dei Servizi Sociali a garanzia delle Cure Domiciliari Integrate rivolto a persone in condizione di non autosufficienza grave; del Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani parzialmente non autosufficienti e del Servizio di Assistenza Domiciliare per i disabili, che continuano,nonostante l’oggettiva difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale.

- Il Progetto Siproimi “Un rifugio a Barletta” per gli stranieri continua ad essere operativo e tutte le regole per prevenire il Covid 19 sono state diffuse anche in lingua straniera per gli ospiti.

- Il Centro Antiviolenza Comunale garantisce operatività telefonica h24 al numero 0883310293 e la diffusione delle informazioni sulle pagine social anche utilizzando Messenger e Skype.

- L’istruttoria per il Servizio di Assistenza Economica di base è attualmente in corso:

1) proseguono i controlli sulle istanze per l’erogazione del fitto casa;

2) a breve saranno inviate le istanze all’INPS per l’erogazione del contributo per l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori

3) è stato già redatto l’elenco delle famiglie con più di tre figli che potranno usufruire delle detrazioni nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF.

4) è stata completata anche l’istruttoria per il servizio di affidamento familiare.

- RdC e Red: attualmente sono sospesi i colloqui con i percettori di RdC e Red, ma sono attive le attività Back Office da parte dei nostri

operatori.

- Progetti Pro.vi. (progetti vita indipendente): è in corso l’erogazione dei rimborsi a favore degli utenti, mentre la scadenza per la presentazione delle nuove istanze dal 30 marzo è stata prorogata al 15 aprile.