Coronavirus, alcune palestre sospendono per scelta l'attività: collaborazione prima che competizione

Nella mattinata di oggi, 9 marzo, i proprietari, gestori e presidenti di impianti, palestre, società e associazioni sportive di Barletta si sono riuniti e, al termine di un colloquio con il Sindaco Cannito, hanno raggiunto un accordo che prevede quanto segue:

"Nonostante il DPCM dell'8 marzo 2020 non imponga la chiusura delle palestre, a fronte di un accordo collaborativo stabilito con il Sindaco Dott. Mino Cannito, che ha come scopo quello di limitare la diffusione del COVID-19, tutte le strutture sottoelencate sospenderanno volontariamente e con effetto immediato qualsiasi forma di attività nel rispetto delle misure preventive comunali. Il Comune, altresì, si impegna ad attuare verifiche ferree affinché non venga vanificato l'enorme sacrificio al quale i firmatari si sono sottoposti per il bene della comunità.

Il nostro appello alla collettività è di rispettare coscienziosamente le direttive nazionali per arginare questo momento che, nonostante le difficoltà, deve vederci più uniti che mai. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per ricevere ulteriori aggiornamenti".

Alessio Riefolo, a nome di tutti gli amici e colleghi del fitness che in questo momento drastico hanno deciso di contribuire per la città chiudendo le loro attività per il bene cittadino, dichiara: "L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni. Che di conseguenza la collaborazione è più importante della competizione".

Ecco l'elenco delle attività sportive aderenti all'iniziativa:

AD ASD FITNESS STUDIO

ASD 3G GYM

ASD ATHLETIC TEAM BARLETTA

ASD M ACADEMY

ASD MOVIMENTO LATINO

ASD PERFORMANCE CLUB

AZZURRA SPORT ASD

CENTRO SPORTIVO FIT ZONE

CENTRO SPORTIVO LIG

CORE STABILITYLAB

DR FILOGRASSO PERSONAL TRAINER

EVOLUTION TRAINING

GET FIT

GYMROOM

LIVE LOVE LIFT

MOVEMENT TRAINING STUDIO

NEW ENERGYMANIA

OFFICINA ATLETICA 2010 SSSD

SOLOFRIZZORICATTI

SPORTING CLUD

STUDIO CHINESIO

TOTAL WELLNESS

WELL TRAINED apd

ZERODUE FITNESS ASD