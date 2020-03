Coronavirus, "La solidarietà non va in quarantena": iniziative Arci Cafiero e Grow Lab

L'Arci Cafiero e il GrowLab, in occasione dell'emergenza coronavirus, stanno attivando servizi per la cittadinanza.

Postazioni per smart working, spesa a domicilio per gli anziani, spazi per lo studio (nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza), campagne di informazione e molto altro.

"Siamo certi che usciremo da questa situazione critica più consapevoli e solidali di prima, ma abbiamo bisogno di volontari e per questo chiediamo a tutti i cittadini, in primis agli studenti, di contattarci per mettersi a disposizione di queste attività straordinarie.

La solidarietà non va in quarantena, contiamo sul vostro aiuto!"