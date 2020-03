Spazzamento e rimozione auto, costi "da estorsione": parola di avvocato

"Sono l'avv. Scardigno Ruggiero. Scrivo per conto di una cliente e per denunciare una vera e propria " estorsione" messa in atto dall'amministrazione comunale con l'ordinanza del divieto di sosta su strade urbane per spazzamento". Inizia così, senza giri di parole bensì con un'accusa pesante, la nota giunta in Redazione a firma di un avvocato di Barletta, la cui cliente ha dovuto sborsare 120 euro per la restituzione dell'auto parcheggiata, nonostante il divieto, nella giornata dello spazzamento meccanizzato delle strade. Tante le sanzioni per i cittadini, che da mesi infiammano i social con i loro commenti negativi sulla gestione e sui costi ritenuti esorbitanti.

"A prescindere dalla dubbia regolarità della preventiva comunicazione anche visiva dell'intervento di spazzamento, spesso realizzata con isolati manifestini scritti a mano, a volte neppure presenti o molto distanti dai luoghi di effettivo parcheggio e perciò non visibili, il balzello da pagare per la la rimozione è manifestamente esagerato e sproporzionato, addirittura quasi triplicato rispetto alla stessa infrazione che è causa della rimozione! Un balzello enorme che va ad incidere profondamente sulla economia quotidiana dello sfortunato cittadino che per mera distrazione o per altre motivazioni si trova a lasciare sfortunatamente l'auto in sosta in quelle zone per poi doversela vedere sottratta forzatamente e restituita solo a condizione del pagamento di una somma ingente che spesso il cittadino non dispone nell'immediatezza e che andrà quindi ad aumentare ogni giorno di altri 10 euro per il deposito. Una amministrazione seria, ragionevole, coscienziosa e quindi fatta di persone competenti , avrebbe dovuto calmierare e pattuire con le ditte addette alla rimozione un costo contenuto, che comunque non dimentichiamo va ad aggiungersi al costo del verbale, ma che non andasse ad incidere profondamente sui risparmi dei lavoratori", conclude l'avvocato.