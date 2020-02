L'Ambulatorio Popolare di Barletta inaugura la nuova sede

Tutti invitati e tutte invitate all'inaugurazione della nuova sede dell' Ambulatorio popolare di Barletta - OdV in piazza Plebiscito n. 16, sabato 29 febbraio, ore 17:30.

L’Ambulatorio popolare di Barletta OdV è un’organizzazione di volontariato ormai nota in tutt’Italia. Si tratta di una struttura mutualistica autofinanziata che in pochissimo tempo è riuscita a diventare un importantissimo spazio di protezione per tutte le persone più deboli ed emarginate della comunità, con l’obbiettivo di emanciparle e affrancarle dal proprio stato di bisogno e di subalternità.

Rispolverando e attualizzando le esperienze delle società di mutuo soccorso dell’Ottocento, l’Ambulatorio è riuscito a costruire attorno al nucleo originario dell’assistenza medico-sanitaria gratuita, tutta una serie di altre e diverse attività mutualistiche coinvolgendo nelle pratiche non solo i diretti beneficiari ma tutta la collettività.

"Tutte queste attività avevano progressivamente assorbito gli spazi disponibili della precedente sede rendendone necessaria una più funzionale e meglio suddivisa. Dopo tante ricerche finalmente l'abbiamo trovata grazie a Emmanuele Prezioso, una persona straordinaria, che mai finiremo di ringraziare, che ha messo a disposizione gratuitamente il proprio immobile al primo piano di Piazza Plebiscito n. 16", spiega il referente Cosimo Matteucci.



"Le persone buone esistono, e quando si organizzano succedono solo cose belle. Anche per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questi nuovi spazi a persone molto importanti per l’Ambulatorio sia per la loro vita che per il loro impegno e il loro esempio. La sede verrà dedicata a Giuseppe Di Vittorio, un nome che non ha bisogno di altre parole, un nome che porta in sé e con sé ogni lotta per il lavoro e per l’emancipazione di tutte le persone più deboli senza alcuna distinzione tra loro; per l'occasione un suo bellissimo quadro ci verrà donato dalla CGIL - BAT, che ringraziamo.

La stanza del doposcuola verrà dedicata all'adolescente migrante del Mali morto nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa, in un naufragio il 18 aprile 2015. Aveva quattordici anni e morì annegando con la pagella scolastica cucita nella giacca, là dove l'aveva riposta per proteggerla, dopo averla ripiegata con cura insieme a tutte le proprie speranze di una vita migliore, quella vita che invece non conoscerà mai. La stanza del doposcuola sarà denominata "Stanza delle perle" riprendendo il testo della bellissima vignetta di Maccox dedicata a quel ragazzino, e che verrà riprodotta in un dipinto della nostra Teresa Piccolo.

La stanza delle assemblee verrà invece dedicata alle barlettane Addolorata Sardella e Lucia Corposanto che il 12 settembre 1943 portarono in salvo l’unico sopravvissuto dell’eccidio nazista di Barletta nel corso del quale i tedeschi, per rappresaglia, fucilarono 11 vigili urbani e 2 netturbini; una targa verrà donata dall’ANPI - BAT, che ringraziamo e siamo felicissimi dell'annunciata presenza di Antonio Paolillo, figlio di Addolorata Sardella.

All’inaugurazione della nostra nuova sede in Piazza Plebiscito n. 16, che si terrà sabato 29 febbraio alle 17:30, parteciperà l’ Anpi Bat con il suo presidente Roberto Tarantino, la Cgil Bat con il suo segretario Biagio D'alberto, la nuova straordinaria realtà dell’Ambulatorio popolare di Canosa e tutta la comunità. Sono stati invitati: il Sindaco Mino Cannito, il Presidente del Consiglio Comunale Dicataldo Sabino, il Prefetto di Barletta Andria e Trani, i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle altre associazioni attive sul territorio che si occupano di volontariato e tutti coloro che a vario titolo collaborano e sostengono le nostre attività mutualistiche.

Ma adesso veniamo alla festa per la quale, come sempre, abbiamo bisogno di voi, del vostro aiuto, della vostra solidarietà.

Stiamo infatti raccogliendo bibite, patatine, noccioline, focacce, salatini, dolci, pasticcini e tutto ciò che può servire compresa qualche bottiglia di spumante. Chiunque volesse farne donazione può farne consegna presso la nostra sede in Piazza Plebiscito n. 16 dal lunedi al sabato, dalle 16:00 alle 18:00. Tutto ciò che verrà raccolto verrà consumato o donato nel corso dell’inaugurazione.

Grazie mille a tutti coloro che vorranno partecipare a questa nuova occasione di raccoglimento solidaristico e mutualistico della comunità.

Nessuno deve rimanere indietro. Ci vediamo alla festa, sabato 29 febbraio alle ore 17:30 in Piazza Plebiscito n. 16!"