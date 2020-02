La Protezione civile per i disabili, convegno a Barletta

“Idee per la Puglia in cammino – Il sistema di Protezione civile regionale a sostegno delle persone con disabilità” è il titolo del convegno promosso dal Comitato permanente della Protezione civile in programma oggi 7 febbraio, a partire dalle ore 16, nella sala rossa del Castello di Barletta.

All’incontro interverranno, oltre al presidente del Comitato permanente della Protezione civile regionale, Ruggiero Mennea, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore regionale alla Protezione civile, Antonio Nunziante; il sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito; il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Giuseppe Tulipani; il referente del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Antonio Salpietro, e Francesco Lanotte dell’associazione ‘Binario 10’. Sono invitati a partecipare associazioni e cittadini.