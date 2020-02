“Associa… Azioni”, l'IPSIA Archimede incontra gli operatori nel sociale

Si è svolto mercoledì 29 gennaio scorso, nella sede dell’Istituto, l'incontro “Associa… Azioni”,organizzato dal gruppo dei docenti specializzati dell'Archimede di Barletta.

“Un momento molto importante - specificano gli stessi docenti - in cui la scuola si è messa in ‘ascolto’ delle associazioni del territorio che operano nel sociale (disabilità, svantaggio socio-culturale, disagio e difficoltà varie). È stata anche un’ occasione che ha permesso alle associazioni una conoscenza reciproca, durante il quale le medesime, attraverso la voce dei rispettivi rappresentanti, hanno descritto le proprie attività proponendo iniziative che si potrebbero svolgere in collaborazione con l'Archimede nell'ottica di un'inclusione vera. Si è convinti, infatti, parafrasando il pensiero di un importante costituzionalista, Gustavo Zagrebelsky, che se le idee restano racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Se invece circolano e si mescolano, vivono e fanno vivere, si alimentano le une con le altre. Tutto ciò contribuisce alla crescita comune, che è l'obiettivo della scuola e di chi si occupa del disagio. Ed è con questo auspicio che la scuola e le Associazioni si sono lasciate dandosi appuntamento ad un prossimo incontro, che sarà di natura operativa”.