02/02/2020, la Candelora quest'anno è anche palindroma

Oggi è una data palindroma, cioè un giorno in cui la data è sempre la stessa se letta da destra o da sinistra. Date come queste saranno 23 nel secolo in corso e 31 nel prossimo. Poi, bisognerà aspettare il 10 marzo 3001.

Quest’anno l’”importanza” della data odierna è doppia perché coincide con il giorno della Candelora, ovvero, la “festa della luce” e, quindi, della benedizione delle candele.

Soprattutto per i più giovani, ricordiamo che la candelora rappresenta la prima uscita pubblica di Gesù che si presenta al tempio.

Oltre a un significato religioso, c'è anche quello legato alle tradizioni. Infatti, la Candelora rappresenta il momento in cui si può prevedere la fine dell’inverno, così come recita la filastrocca: “per la Santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora".

Quindi, se oggi sarà una bella giornata vorrà dire che le prossime settimane saranno caratterizzate da temperature rigide, se, invece, oggi ci sarà un tempo pessimo, allora saremo fuori dall’inverno.

Ovviamente, non è una previsione meteo certa, ma solo un vecchio detto popolare.