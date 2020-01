Agricoltura, Timac e CoproB rafforzano l'alleanza per lo zucchero italiano

Un nuovo accordo di partenariato su base quinquennale è stato sottoscritto da TIMAC AGRO Italia, società leader mondiale nel settore dei fertilizzanti e dei servizi per l’agricoltura, e da CoproB, la Cooperativa Produttori Bieticoli, per migliorare la produttività della coltura della barbabietola da zucchero e la sua trasformazione industriale. Un documento - firmato in occasione del Forum Cdo Agroalimentare, un appuntamento fondamentale per ragionare sulle prospettive strategiche del settore e fare sistema in termini di innovazione - che rafforza la collaborazione tra queste due realtà rendendola sempre più profonda e strategica in molti campi operativi.

TIMAC AGRO Italia supporterà Coprob attraverso il servizio tecnico agronomico nutrizionale della propria rete di esperti, la più vasta sul territorio nazionale, e i suoi prodotti all’avanguardia per puntare all’incremento delle performance produttive e qualitative della barbabietola da zucchero e della sua trasformazione industriale.



In base a questo nuovo protocollo di intesa, TIMAC si impegna a mettere a disposizione della cooperativa e delle aziende agricole tutto il potenziale offerto dalle sue strutture e dalle conoscenze del Centro Mondiale dell’Innovazione del Gruppo Roullier.

TIMAC, inoltre, affiancherà formalmente in maniera continuativa e organizzata i tecnici CoproB nell’assistenza tecnica nutrizionale e nel supporto ai soci nell’applicazione delle linee tecniche definite dalla cooperativa. Una partnership che si svilupperà attraverso un dispiegamento importante di forze da parte delle due società a sostegno delle aziende bieticole.

“Questo accordo con TIMAC AGRO Italia consolida la partnership per lo sviluppo della nostra bieticoltura in un momento dove il cambiamento climatico ci impone maggiore attenzione nella tecnica di coltivazione, e in particolare nella nutrizione della bietola, per mantenere livelli produttivi soddisfacenti” afferma il presidente di Coprob, Claudio Gallerani. “Le nostre aziende agricole potranno avvalersi di una assistenza tecnica rafforzata: oltre ai tecnici Coprob potrà infatti contare anche sull’affiancamento dei tecnici TIMAC che insieme porteranno le linee tecniche dei nostri disciplinari per dare quelle risposte veloci e professionali di cui ha bisogno il bieticoltore durante la coltivazione. Tutto questo va nell’ottica di consolidare un futuro sostenibile della filiera bieticolo-saccarifera facendo sistema con le imprese dell’indotto.”



“Siamo orgogliosi di poter continuare a mettere a disposizione di una realtà così importante la nostra esperienza e la nostra capacità di ricerca e di innovazione e di poter offrire il nostro contributo a un settore d’eccellenza come quello dello zucchero” dichiara l’amministratore delegato di TIMAC AGRO Italia, Pierluigi Sassi. “L’obiettivo è assicurare solidità e continuità strategica al settore bieticolo saccarifero italiano e alla sua tradizione e di rafforzare la sostenibilità economica e ambientale delle aziende agricole, mettendole nella condizione di produrre in modo competitivo e meglio sopportare le difficoltà legate ai cambiamenti climatici”.