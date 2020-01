Integrazione europea, borsa di studio del Rotary Club Barletta

A pochi anni dai tragici eventi che hanno comportato la perdita di giovani professionisti impegnati all’estero, Antonio Megalizzi e Valeria Solesin, il Rotary Club Barletta intende ricordare la memoria dei connazionali promuovendo il concorso “Borsa di Studio – Rotary Club Barletta” che si prefigge di premiare idee progettuali presentate da giovani studiosi, meritevoli di supporto da parte del Rotary.

Le idee progettuali devono rispondere alla tematica in oggetto: “L’integrazione europea: sfide economiche, giuridiche, sociali e agro-ambientali”.

Il concorso premierà la miglior proposta progettuale che potrà esplicitarsi in forma di saggio, di report relativo ad attività pratiche, di elaborato scritto o multimediale, ovvero in un percorso di perfezionamento inerente alle tematiche del concorso in oggetto. Le proposte progettuali dovranno essere completate, ovvero essere in avanzato stadio di realizzazione, entro l’evento di premiazione, previsto nel mese di giugno 2020. Non saranno presi in considerazioni progetti conclusi alla data di pubblicazione del bando.

Il concorso è rivolto a giovani nati o residenti nei Comuni della provincia Barletta-Andria-Trani.

I candidati per la categoria Junior non devono aver compiuto il venticinquesimo (25°) anno di età.

I candidati per la categoria Senior non devono aver compiuto il trentesimo (30°) anno di età.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

La domanda di candidatura dovrà necessariamente contenere i seguenti documenti:

- Curriculum vitae del candidato;

- Proposta progettuale;

- Dichiarazione di non aver rapporti di parentela con soci del Rotary;

- Copia di documento di identità.

Alla domanda potranno altresì essere allegati i seguenti documenti (opzionali):

- Lettera di referenza di professionista a supporto della proposta progettuale;

- Autodichiarazione4 del reddito lordo annuo del nucleo familiare di appartenenza.





Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del giorno 29 febbraio 2020, esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: borsadistudioRCBarletta@gmail.com (non saranno prese in considerazione candidature presentate con modalità differenti). I candidati riceveranno notifica dell’esito della selezione nel mese di marzo 2020.

I due migliori elaborati della categoria Junior riceveranno un contributo pari a 750€.

I due migliori elaborati della categoria Senior riceveranno un contributo pari a 1.500€.



La commissione esaminatrice per l’a.r. 2019/2020 è composta come segue:

Prof. Ugo Villani (Presidente) – Professore universitario

Dott. Luca Buonvino - Magistrato

Dott. Vito Colucci – Dirigente Medico

Dott. Giuseppe Dimiccoli - Giornalista

Prof. Fabio Santeramo – Professore Universitario

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate a mezzo e-mail: borsadistudioRCBarletta@gmail.com

In tal caso si richiede di inserire il seguente OGGETTO in email: “Richiesta Informazioni Borsa di Studio RC Barletta