“Tutti per Emilia”, torneo di calcio amatoriale per la raccolta fondi

Associazione Promoters & DJs, sensibile alla complicata situazione in cui è coinvolta la giovane mamma barlettana Emilia Lacerenza, comunica che DOMENICA 2 FEBBRAIO a partire dalle ore 19:00, presso il Campo Comunale “Manzi Chiapulin”, si svolgerà un torneo di calcio amatoriale per la raccolta fondi “Tutti per Emilia”, con la partecipazione di:

- rappresentativa “Vecchie Glorie e Staff Barletta Calcio"

- rappresentativa “Deejay & Promoter – Barletta”

- rappresentativa “Locali del Centro – Barletta”

- rappresentativa “Medici e Infermieri – Barletta”

- associazione sportiva “Enzo Cassano”.

Sarà una serata ricca di sport, intrattenimento e musica, grazie alla collaborazione di diverse associazioni cittadine e l'intervento di alcuni ospiti, riuniti con l'unico scopo di aiutare Emilia!

Tra i partecipanti: "Non solo latino", Scuola di ballo "Numero Uno", "Alma Latina", "C Quadro Style", "Brancaleone" onlus.

Emilia è una giovane mamma barlettana affetta da sarcoma triplo negativo al seno con metastasi, un male aggressivo e rarissimo. Le cure già somministrate in Italia non hanno dato i risultati sperati, da qui la necessità di reperire fondi per permetterle di recarsi all’estero alla ricerca di una cura adeguata per questa tipologia di tumore. Aiutiamola tutti insieme!



INGRESSO CON INVITO PREVIA OBLAZIONE VOLONTARIA

Come ottenere gli inviti:

1) ONLINE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tutti-per-em...

2) CARTACEO

Presto l'elenco delle attività commerciali in cui sarà possibile richiedere l'invito.