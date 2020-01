Sanremo 70, fra i pizzaioli il barlettano Domenico Cascella con il suo "Mattone Style"

Farà parte del team dei 50 pizzaioli di Casa Sanremo 2020, selezionati fra i migliori a livello nazionale. Nell'area Hospitality della 70esima edizione del Festival ci sarà anche il barlettano Domenico Cascella che, con il suo "Mattone Style", delizierà il palato di cantanti, ospiti e pubblico.

"Sono stato contattato dall'Accademia Pizzaioli Doc e dall'Azienda Sapori di Napoli, gli organizzatori. E'un'occasione molto importante perché quest'anno festeggeremo a Sanremo la pizza come patrimonio dell'Unesco, la nostra arte culinaria conosciuta e amata nel mondo. Mi hanno chiamato per rappresentare nel gruppo il nostro territorio, la Puglia e Barletta: porterò con me le mie specialità a km 0, i nostri valori, la nostra terra il mangiar sano dalle farine agli altri ingredienti... insomma, porterò a Sanremo la mia terra, Barletta, città della Disfida e di Pietro Mennea!".

Un Sanremo 70 a "suon di pizza" in cui la nostra città saprà "cantare" al meglio con le sue eccellenze.