Incidenti stradali con feriti sul territorio provinciale, riunione tecnica in Prefettura

Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, ieri in Prefettura a Barletta, nel corso della quale è stato esaminato il fenomeno degli incidenti stradali con lesioni alle persone nel territorio di questa provincia.

Secondo i dati riferiti all’anno 2019, predisposti dall’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (sulla base delle comunicazioni dei Comandi di Polizia Locale, Arma dei Carabinieri e Polizia Stradale rese nella riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio incidenti stradali dello scorso 15 gennaio ed ancora in corso di validazione), il numero degli incidenti con feriti è di 917, quelli mortali sono 15, mentre i feriti sono 1600.

In relazione a tale fenomeno, il Tavolo odierno ha elaborato le strategia da porre in essere per garantire in modo più efficace ed incisivo il controllo del territorio e rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto dei reati e delle condotte illecite alla guida dei veicoli.

Previsto inoltre un maggiore e preminente coinvolgimento delle polizie locali nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione degli incidenti stradali, e sarà assicurato il necessario supporto, in particolare attraverso la specialità della Polizia Stradale, per la formazione degli agenti di polizia locale per il corretto utilizzo dei dispositivi di controllo del tasso alcolico, prevedendo la costituzione di pattuglie miste di agenti della polizia stradale e della polizia municipale prevalentemente in prossimità dei principali luoghi di aggregazione, scuole, centri urbani e, nelle ore ritenute più a rischio, al fine di implementare e rendere più efficienti e diffusi i controlli.

Sono inoltre stati individuati i tratti stradali urbani dove appare più probabile, alla luce della sinistrosità pregressa registrata e della conoscenza dei luoghi, il pericolo di sinistri, sebbene i dati sulla incidentalità siano prevalentemente legati ad una generalizzata irregolarità nelle condotte di guida dovute soprattutto agli eccessi di velocità ed all’uso di apparecchi telefonici.

A questo proposito, si è convenuto sull’opportunità di proseguire nelle attività volte a promuovere una corretta educazione stradale tra i giovani, coinvolgendo le scuole e le famiglie, e di sviluppare mirate campagne informative sui pericoli derivanti dall’uso improprio degli apparecchi cellulari e sull’abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si pone alla guida dei veicoli.

Tali iniziative si aggiungono a quanto già predisposto in sede di riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio incidenti stradali dello scorso 15 gennaio, quando erano stati ulteriormente sensibilizzati i rappresentanti degli Enti locali e dei gestori della rete stradale statale a curare costantemente gli interventi di miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale in alcuni tratti, nonchè di manutenzione delle sedi stradali, ponendo particolare attenzione all’installazione di nuovi opportuni accorgimenti su aree più delicate o pericolose, quali gli attraversamenti pedonali o la aree adiacenti a istituti scolastici o luoghi di aggregazione e di particolare afflusso (ad esempio centri commerciali) a tutela degli utenti “deboli” della strada (pedoni, ciclisti, studenti, anziani). Sempre nel corso della riunione dell’Osservatorio, i Comandanti delle Polizia Locali avevano rappresentato di aver già avviato concrete iniziative in tal senso, tra le quali si segnalano l’attivazione delle ZTL a Barletta e Trani, l’installazione di sistemi di rilevamento elettronici delle infrazioni semaforiche e degli eccessi di velocità a Bisceglie, il miglioramento della pubblica illuminazione a Trinitapoli, l’installazione di dossi e dissuasori della velocità a Canosa di Puglia.

Nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, inoltre, è stata nuovamente esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Città di Bisceglie, anche in seguito a quanto verificatosi lo scorso 17 gennaio, con il danneggiamento a mezzo ordigno esplosivo dell’ingresso della farmacia “Silvestris”. Sull’episodio proseguono le indagini da parte dell’Arma dei Carabinieri, coordinate dall’autorità giudiziaria competente. Intanto, su tutto il territorio cittadino saranno ulteriormente intensificati i servizi straordinari dedicati di vigilanza e controllo.