"Laboratorio del caffè...in tour" con i ragazzi speciali dell'IPSIA Archimede

L'esperienza dello scorso 27 novembre, che ha portato gli alunni speciali della scuola IPSIA "Archimede" a cimentarsi nel "Laboratorio del caffè" presso la Galleria del Centro Commerciale Mongolfiera della Coop Alleanza 3.0 di Barletta, è stata molto importante sotto il profilo formativo, educativo e motivazionale degli stessi ragazzi. Il progetto "Inclusione - dalla teoria alla pratica", che l'Archimede porta avanti da diversi anni, realizzato in un ambiente nuovo, a contatto con la gente, in un contesto meno protetto rispetto a quello scolastico, ha dimostrato che l'essere speciali rappresenta una vera risorsa per tutti ed ha migliorato l'autostima dei ragazzi.

Ed è per questo che il gruppo dei docenti ed alunni dell'Archimede ha deciso di ripetere l'esperienza, realizzando un vero "Caffè in tour". Questa volta la location è il SuperstoreCoop di via Di Bari 12. L'appuntamento è per giovedì 9 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 13. “Prenditi una pausa con un caffè speciale” è l'invito rivolto a tutti.