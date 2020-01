Editalia & Sicurezza s.r.l., da Barletta azienda leader nazionale

Nel panorama delle aziende italiane ce n’è una che nel giro di pochi anni ha segnato una svolta nel mondo della Sicurezza sul Lavoro. La casa editrice Editalia & Sicurezza S.r.l. è una realtà che l’imprenditore barlettano Antonio Sarcina ha messo in piedi grazie alla sua caparbietà e alle sue spiccate doti imprenditoriali. Partito prima ancora d’essere maggiorenne per Milano, in cerca di una realtà che potesse consentirgli di esprimere al meglio le sue capacità, Antonio ha acquisito in breve tempo le conoscenze necessarie che lo hanno reso un imprenditore di successo. È tornato nella sua città natale e ha creato un’azienda che adesso è leader nel settore della sicurezza sul lavoro.



Editalia & Sicurezza S.r.l., nata nei primi anni 2000, è a livello nazionale la maggior fornitrice di manuali didattici sulla sicurezza sul lavoro, per qualsiasi tipo di azienda e settore di appartenenza: infatti nessuna attività è priva di rischi e la formazione e l’informazione sono le fondamentali per poter garantire un’attività lavorativa eccellente.

La casa editrice ha all’attivo un personale competente che in sinergia offre al mondo del lavoro il migliore e totale supporto possibile. Autori professionisti si occupano della stesura di manuali didattici sulla sicurezza, quindi sulle normative ad essa legate; i docenti, formatori qualificati, forniscono alle aziende le competenze necessarie per mettere in sicurezza i propri luoghi di lavoro, con corsi di formazione in aula e a distanza con il metodo e-learning. L’azienda si avvale della collaborazione di personale femminile, circa 30 tra studentesse e madri, che si occupano dei contatti call center per la fornitura dei corsi stessi.

L’impegno di Antonio Sarcina nel fornire lavoro al personale femminile non si limita all’offerta di una possibilità lavorativa: le impiegate, infatti, godono di servizi gratuiti offerti dall’azienda, tra i quali la possibilità di mandare i propri figli in lidi convenzionati per la colonia estiva e di usufruire di ulteriori sconti per tutta la famiglia per l’accesso in altre innumerevoli strutture ricreative sempre convenzionate.

In Editalia & Sicurezza Srl l’attenzione alla persona è alta, l’ambiente familiare e umano riserva alle dipendenti pranzi e cene da condividere con le proprie famiglie oltre a momenti culinari gourmet di gruppo prima delle festività natalizie e prima della chiusura estiva per ferie.

Antonio Sarcina con la sua azienda è anche impegnato nel sociale come partner per eventi di beneficenza o come sponsor in attività sportive per bambini.

L’azienda in continua espansione è sempre alla ricerca di personale da inserire al suo interno. Per candidarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo lavoraconnoi@editaliaesicurezza.it, oltre a visionare la pagina Facebook.