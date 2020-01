"Befana in Pediatria", calze con dolci per i piccoli degenti

Domani, venerdì 3 gennaio 2020, si terrà alle ore 11, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile “Mons. Dimiccoli” di Barletta, l’iniziativa denominata “Befana in Pediatria” promossa ed organizzata dall’Associazione di Volontariato VICINI AL CITTADINO - OdV

L’ iniziativa vedrà la consegna da parte della Befana insieme ai volontari dell’Associazione VICINI AL CITTADINO e del Consigliere Comunale Ruggiero Marzocca delle calze piene di dolciumi ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta.

Il Consigliere Comunale avv. Ruggiero Marzocca evidenzia l’importanza di questa iniziativa, poiché attraverso la consegna di questi piccoli doni si vuole semplicemente regalare un sorriso ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria, nonché creare un clima di serenità e di allegria durante queste festività natalizie.

Il Segretario dell’Associazione VICINI AL CITTADINO, Avv. Marinella Distaso, conclude ringraziando il personale sanitario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta, nonché la Direzione dell’ASL/BT per la disponibilità, sottolineando che la consegna delle calze della befana rappresenta un piccolo gesto all’insegna della solidarietà fondamentale per aiutare i bambini a vivere meglio l’esperienza della malattia e del ricovero nonché a rendere più confortevole la permanenza dei piccoli degenti in ospedale durante le festività natalizie.