Selezione per Assistenti sociali, pubblicato l'avviso

L’Amministrazione Comunale ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 7 Assistenti Sociali da destinare all’attuazione del Piano di Contrasto alla Povertà approvato con Deliberazione di G.C. n. 151 del 9 luglio 2019. Tale atto prevede di integrare gli obiettivi del Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito territoriale di Barletta con gli obiettivi generali del Piano nazionale e regionale per la lotta alle Povertà.

In tema di contrasto alla povertà, si tratta di mettere in campo azioni di supporto a quelle già esistenti, potenziando il Servizio sociale professionale, supportando le famiglie, promuovendo percorsi di comunità accogliente ed inclusiva al fine di non lasciare solo nessun cittadino.

Con l’assunzione di n.7 assistenti sociali si consolida il Servizio Sociale Professionale al fine di raggiungere quello standard di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti indicato dalla Regione Puglia come minimale per poter far fronte alle necessità di una città come Barletta.

Potenziare il Servizio Sociale Professionale nel territorio, costituisce l’elemento chiave per l’attuazione delle nuove misure di inclusione socio-lavorativa quali il reddito di cittadinanza nazionale e il reddito di dignità regionale e, in generale, di tutti gli interventi di contrasto all’esclusione sociale.

La sede di lavoro sarà quella del Comune di Barletta e l’incarico avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro; si potranno prevedere proroghe dei contratti, ove vi fosse l’autorizzazione della Regione all’utilizzo delle risorse destinate a tale misura, per gli anni successivi, sino ad un massimo di 36 mesi.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo direttamente dalla casella PEC dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it intestata al candidato entro il 26 gennaio 2020.

L’elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle convocazioni per il colloquio sarà pubblicato esclusivamente sul sito web del Comune di Barletta (www.comune.barletta.bt.it ), Albo pretorio on line/Bandi selezione e in Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e varrà come notifica nei confronti di tutti i candidati.