NoAlcol ai minori, presentato a Barletta il progetto

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso le sale del Saint Patrick 133 a Barletta, una serata di incontro tra più enti, volontari e associazioni per contrastare la diffusione dell’abuso di alcol tra i minori.

Dopo l’ascolto di alcune testimonianze di genitori, preoccupati della problematica della vendita degli alcolici ai loro figli, è stata presentata dal consigliere regionale Ruggiero Mennea, dal Vicepresidente dell’associazione Dico NO alla droga Puglia, Pierpaolo Ramondetta e dal Sig. Giuseppe di Bari dell’associazione “Una Guida Consapevole per Iacopo e Marco” la campagna intitolata #No Alcol ai Minori.

Un progetto di sensibilizzazione e informazione diretto soprattutto ai commercianti, che vendono le bevande alcoliche e superalcoliche ai giovani, i quali poi alla guida di motorini o auto purtroppo vanno incontro a spiacevoli eventi.

Ovviamente non mancherà il supporto dei genitori e degli istituti scolastici che aiuteranno a responsabilizzare i ragazzi dando loro le corrette informazioni riguardo all’abuso di questa sostanza.

Dico NO alla droga da anni combatte l’abuso di alcol ma non solo, anche tutte le altre sostanze stupefacenti. Ed è per questo che i volontari hanno deciso di prendere parte a questo progetto mettendo anche a disposizione il loro materiale informativo gratuito riguardo l’abuso di alcol.

Inizieranno quindi a breve le iniziative di questo progetto.