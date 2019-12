"Passa il Natale con noi", cena solidale della Caritas di Barletta

“Passa il Natale con noi”. E’ lo slogan adottato dalla Caritas di Barletta per annunciare un’iniziativa natalizia all’insegna della solidarietà, che sarà promossa anche negli altri centri dell’arcidiocesi.

«Cominceremo il 20 dicembre, - spiega Lorenzo Chieppa, direttore della Caritas cittadina - quest'anno la prima volta al "Cenacolo Caritas Barletta" in via Cialdini 62, i nostri volontari serviranno la cena di Natale ai nostri gentili ospiti, come di consueto nello stesso giorno e ora nelle principali zone pastorali della diocesi. Gli ingredienti, offerti da una nota catena della grande distribuzione, verranno approntati e cotti dagli chef ristoratori barlettani che hanno dato la disponibilità per quella giornata. Ci ritroveremo intorno alle 17.45 al Cenacolo del Monte di pietà dove in due turni distinti, dalle 18.00 e dalle 19.30, a cura dei nostri volontari verrà servita la cena che come noto sarà varia e particolarmente curata e a fine serata per ognuno di loro un "dono" di buon augurio. Per tutte le festività natalizie le nostre strutture, la mensa di Via Cialdini 62, il dormitorio, Casa Betania resteranno aperte e capaci di accoglierti per un pasto caldo, una doccia: approfittane, i ns volontari ti aspettano. Per terminare come ogni anno il 7 gennaio con la befana in Caritas delle Forze dell'ordine, aiutaci a raccogliere giocattoli, giochi, pelouche tutto riprenderà magicamente vita nella sala al piano terra di Via Manfredi.

Buone Natale da tutti noi».