Comuni Ricicloni 2019, Barletta resta primo fra i capoluoghi di provincia in Puglia

Il comune di Barletta si conferma primo dei “Comuni Ricicloni” fra i capoluoghi di provincia della Puglia, con una percentuale di raccolta differenziata del 70,6%, nella classifica redatta da Legambiente.

Stamani a Bari la consegna del prestigioso riconoscimento da parte del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e del presidente della Legambiente Puglia Francesco Tarantini. A ritirarlo è stato l’assessore comunale all’Ambiente Ruggiero Passero e, per Bar.s.a., la società interamente partecipata dal comune che si occupa della gestione

dei servizi ambientali in città, la dirigente delle risorse umane Anna Chiara Rossiello.

“Questo premio prima che un riconoscimento all’Amministrazione comunale – ha detto Passero - è un riconoscimento a tutti quei cittadini che quotidianamente con diligenza e senso civico e del dovere differenziano i propri rifiuti e si impegnano a seguire l’indirizzo

dell’Amministrazione che intende e si sta spendendo per andare oltre la differenziata, nella direzione della riduzione dei rifiuti e del riciclo”. “Ne sono prova – ha aggiunto l’assessore – le nostre politiche ambientali e l’avvio di progetti importanti. Barletta è comune plastic free e con fishing for litter il nostro impegno si allarga anche alla salvaguardia del mare, oltre alla programmazione di un impianto di selezione di secondo livello”.

Soddisfazione, quella espressa dall’assessore Ruggiero Passero che ha condiviso anche il primo cittadino, Cosimo Cannito, il quale ha detto, “continueremo a perseguire chi si ostina a offendere la città abbandonando per strada i rifiuti e destinando le risorse derivanti dalle dure sanzioni che vengono loro comminate proprio alle politiche ambientali, puntando sui più piccoli e sulle attività di comunicazione e, a tale scopo, voglio ricordare che nei primi giorni del nuovo anno distribuiremo nelle scuole cittadine le borracce per i nostri bambini e ragazzi”.