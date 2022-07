Si è tenuta, questa mattina, al km 51 della tratta ferrovia Andria-Corato, la commemorazione delle 23 vittime della strage del 12 luglio 2016.

Oltre ai parenti, erano presenti anche rappresentanti delle Istituzioni civili e militari.

La Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha avviato la cerimonia sottolineando l'importanza del ricordo affinchè non si ripetano più gli stessi errori e che, soprattutto, si faccia giustizia e verità. Poi è intervenuto anche il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, che ha chiesto pari diritti tra nord e sud, facendo il paragone con il ponte Morandi, ricostruito in poco tempo, mentre della linea ferroviaria non si conosce la fine dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza della stessa.

Poi sono intervenuti un rappresentante del Comune di Bari, il Vice Presidente della Provincia Bat, Lorenzo Marchio Rossi e la consigliera regionale, Grazia Di Bari.

Al termine, dopo aver percorso 23 traversine ferroviarie su cui erano scritti i nomi delle vittime, sono state poste due corone di fiori da parte delle amministrazioni comunali presenti e sugli alberi di ulivo sono stati appesi dei dischi di legno con incisi i nomi di chi quel maledetto 12 luglio di sei anni fa ha perso la vita su quelle rotaie roventi.

Anche a Bari si è tenuto un momento in memoria del 12 luglio e il Sindaco della città, Antonio Decaro, ha dichiarato: «23 rose rosse per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario che sei anni fa ha colpito la nostra terra su quel binario tra Andria e Corato. Sei anni non sono bastati per avere giustizia. Giustizia per le vittime, per le loro famiglie e per una terra che ancora è costretta a scegliere tra la sicurezza di un viaggio in treno e l'efficienza di un sistema di trasporto che per noi al sud significa studio, lavoro, diritto alla salute. Ogni anno alle 11:05 torneremo davanti a questa stazione per onorare l'impegno alla memoria nei confronti di chi su quel treno ha perso la vita e l'impegno a un futuro migliore per chi ha diritto alla mobilità».

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, invece, ha pubblicato un post sui social: «la Puglia ricorda oggi le 23 vittime del disastro ferroviario tra Andria e Corato e si stringe alle famiglie e alle comunità colpite da questa tragedia. Uniti nel ricordo, nell’impegno e nel desiderio di giustizia e verità”. Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a sei anni dal disastro ferroviario nel quale hanno perso la vita 23 persone e molte altre sono rimaste ferite».

Al netto delle cerimonie, lo ricordiamo, a distanza di sei anni la giustizia fa, lentamente, il suo corso. Il 6 luglio scorso, nell’aula bunker del carcere di Trani si è tenuta l’udienza durante la quale sono stati ascoltati altri consulenti di difesa per ricostruire la dinamica dei fatti. Salvo imprevisti, entro luglio finirà l’istruttoria dibattimentale. Poi, tra settembre e ottobre inizieranno le discussioni: parleranno i Pubblici Ministeri, le parti civili e ci saranno le arringhe delle difese.

Oggi, se dovessimo tirare le somme di quella strage, l’unica cosa certa sono i nomi e i volti delle 23 vittime a cui ancora non è stata data giustizia e il cui sacrificio non è servito per rendere più sicuro il trasporto ferroviario.

Niente e nessuno potrà cancellare dalla nostra memoria quanto accaduto. Ci si auspica che si faccia luce quanto prima sulle responsabilità di tutto ciò e che, soprattutto, il trasporto ferroviario sia dotato dei sistemi di sicurezza necessari a prevenire tali stragi.

Le vittime: Pasquale Abbasciano, Giuseppe Acquaviva, Serafina Acquaviva, Maria Aloysi, Alessandra Bianchino, Rossella Bruni, Pasqua Carnimeo, Enrico Castellano, Luciano Caterino, Michele Corsini, Albino De Nicolo, Salvatore Di Costanzo, Giulia Favale, Nicola Gaeta, Iolanda Inchingolo, Benedetta Merra, Donata Pepe, Maurizio Pisani , Giovanni Porro , Fulvio Schinzari, Antonio Summo, Ludovico Francesco Tedone e Gabriele Zingaro.