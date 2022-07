Canile di Barletta: presto teloni ombreggianti per evitare colpi di calore degli animali

Accolta la richiesta dell'Enpa: i cani del rifugio comunale di Barletta saranno presto protetti da teloni ombreggianti, che saranno appositamente installati per ridurre il rischio di colpi di calore per tutti gli amici a quattro zampe presenti in struttura.

A poco meno da un mese del protocollo della comunicazione, è stato reso noto che l'acquisto e la posa in opera dei suddetti teloni sono stati affidati alla Bar.S.A. S.p.A., per un costo complessivo totale di € € 3.050,00, iva inclusa.

Questo quanto comunicato dall'associazione in data 14 giugno: «Quest’oggi, per il tramite del nostro consulente Avv. Massimiliano Vaccariello, abbiamo protocollato una comunicazione relativa al rischio di colpi di calore a cui sono sottoposti i cani ospiti del Rifugio comunale di Barletta. Al tal proposito, nei giorni scorsi, la nostra sezione si era già resa disponibile ad indirizzare presso il proprio conto corrente (per garantirne la trasparenza) la raccolta fondi promossa da alcuni volontari e finalizzata ad acquistare teloni ombreggianti da donare alla predetta struttura; tanto che in poco tempo era stata raggiunta la somma di euro 592,00. Con l’odierna comunicazione abbiamo chiesto informazioni al Comune di Barletta (quale proprietario del rifugio e dei cani ivi custoditi), nonché alla Barsa - Barletta Servizi Ambientali (quale affidataria del servizio di gestione del rifugio e custode di fatto della struttura), circa i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi di installazione di ombreggianti nel rifugio o di predisposizione di altra tipologia di misura atta prevenire i colpi di calore dei cani, nonché restituire agli stessi un po’ di ristoro e garantirne il conseguente benessere minimo. Inoltre, con la stessa comunicazione, la nostra associazione ha messo la somma raccolta a disposizione del Comune di Barletta e della Bar.S.A. S.p.A., ove ne volessero far uso; a condizione naturalmente che tale somma venga utilizzata per un miglioramento concreto del benessere dei cani del rifugio. Auspichiamo un tempestivo riscontro alla nostra comunicazione, anche alla luce del prevedibile aumento delle temperature nei prossimi giorni e mesi».

Dopo la determinazione dirigenziale di questi giorni, Enpa ha precisato che «quanto alla somma raccolta nei giorni scorsi per le medesime finalità, la stessa veniva messa disposizione dell'Ente affinché fosse utilizzata per altre eventuali necessità dei cani del rifugio; tuttavia, non non avendo ricevuto alcun riscontro su tale offerta, la medesima somma sarà utilizzata in altro modo sempre a beneficio dei cani della struttura».