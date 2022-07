Attiva da oggi la presentazione domande per il "Buono servizio"

Il Settore comunale Servizi Sociali rende noto che la Regione Puglia, con Determinazione dirigenziale n. 637 del 27 Giugno 2022, ha disposto l'apertura, a partire dalle ore 9 di oggi 5 Luglio e fino alle ore 12 del 28 Luglio 2022, della finestra di presentazione della domanda di Buono Servizio per minori presso le seguenti strutture iscritte nel Catalogo telematico:

- Centro socio educativo diurno (Articolo 52 - Regolamento regionale 4/2007) “Charisma” in Via Donizetti n.1; “Confraternita di Misericordia” in Via Minervino nn. 7-9; “Fondazione Michele, Giuseppe, Clelia Lamacchia Onlus” in Viale Marconi n. 74; “Metropolis” in Via Delle Querce n.256.

- Ludoteca (art. 89 - Regolamento regionale 4/2007) “Il Girasole” in Via Canosa n.157.

- Centro aperto polivalente per minori (art. 104 - Regolamento regionale 4/2007) “Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori” in Via Cavour n.81, “Charisma” in Via Petrarca c/o Chiesa SS. Crocifisso.

Per la presentazione della domanda, il referente del nucleo familiare deve essere in possesso delle credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale di livello 2 e di una attestazione ISEE 2022 ordinario, o ISEE minorenni, laddove ne ricorrano le condizioni, non superiore a 20.000 Euro ed in corso di validità. La procedura di domanda è attiva esclusivamente online all'indirizzo http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/BuoniServizio2022