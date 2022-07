L'ApuliaDanzaFestival torna a Barletta dal 5 al 7 luglio

Dal 5 al 7 luglio prossimo ritorna a Barletta l’ApuliaDanzaFestival, International Summer Workshop che convoglierà sul territorio alcuni docenti e coreografi di chiara fama impegnatə in lezioni di tecnica accademica, danza contemporanea e master class coreografiche. Grazie al team organizzativo composto dalle direttrici delle scuole di danza Ilaria Davvanzo (Arte in Movimento, Trinitapoli), Grazia Ferrante (I Care, San Ferdinando di Puglia), Flora Gargano (Teatro danza, Barletta), Stella Ciliberti (Dance Studio Etoile, Bari), Michela Borrelli (Studio Borrelli Movement & Therapy, Barletta), il coordinamento di Monica Mango (Invito alla Danza, Barletta) e la supervisione di Mauro de Candia (Arte&BallettO, Barletta) l’ADF ritorna dopo due anni di assenza forzata dovuta dalla pandemia.

Nato nel 2014, ApuliaDanzaFestival è un progetto che nasce con l’idea di fare comunità, per portare sul territorio docenti e coreografi del panorama nazionale e internazionale della danza, ed offrire momenti di studio e di scambio tra allievə di scuole di danza, insegnanti, famiglie e, più in generale, amanti dell’arte di tersicore. Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni, l’ADF conta sulla presenza di stimati professionisti: Diana Tavernier, docente del Balletto di Roma, per la classi di tecnica accademia, Christophe Garcia, coreografo della compagnia francese La-parenthèse, per le lezioni di danza contemporanea e Giuseppe Spota, coreografo pugliese e attualmente direttore della MiR Dance Company Gelsenkirschen in Germania, per la master class di danza contemporanea.

Novità di quest’edizione è senza dubbio il cambio di location: il Circolo Unione di Barletta ha inteso sostenere e sposare l’iniziativa, permettendo così lo svolgimento del programma dell’ADF in una location suggestiva situata nel cuore pulsante della città della disfida. Come nelle passate edizioni l’ADF sarà anche un trampolino di lancio grazie a partnership prestigiose come quelle con le compagnie Europa Danse (Bruxelles) e MiR Dance Company (Gelsenkirchen) che offriranno la possibilità a giovaniə aspirantə danzatorə di recarsi presso queste strutture nel corso della prossima stagione per vivere brevi momenti di studio e di contatto con danzatori e danzatrici professionisti.