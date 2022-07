Mennea: «Il pronto soccorso di Barletta è allo stremo»

“I Pronto Soccorso degli Ospedali dell’ ASL/BT e in particolare quello dell’Ospedale di Barletta sono allo stremo”, denuncia il Consigliere regionale Ruggiero Mennea.

“Solo nella giornata di ieri, infatti, si sono registrati complessivamente 263 accessi, di cui 126 a Barletta, 91 ad Andria e 46 a Bisceglie. Tale situazione sta portando al collasso i reparti di Pronto Soccorso, i cui utenti sono costretti a numerose ore di attesa a causa della carenza di personale medico, il quale è costretto a turni di lavoro massacranti.”

“La situazione nei reparti – prosegue Mennea – non è molto diversa e il sensibile incremento dei contagi da COVID-19 di queste ultime settimane sta peggiorando, se possibile, la situazione già critica.”

“La soluzione proposta dall’Assessore Palese per far fronte a tale emergenza, e cioè spostare personale medico dai reparti al Pronto Soccorso è inadeguata e sposta semplicemente il problema da un livello ad un altro perché i reparti già affollati necessitano di medici e non possono essere sguarniti”.

“L’unica soluzione possibile – conclude Mennea – è trovare immediatamente il modo per incrementare senza indugio il personale sanitario e in particolar modo il personale medico, perché è indispensabile risolvere tempestivamente questa emergenza, prima che accada l’imponderabile, nella tutela del lavoro dei nostri medici e della salute dei cittadini”.