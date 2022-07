È di Barletta la miglior sommelier junior della Puglia

È di Barletta la migliore sommelier junior della Puglia. La 19enne Giusy Pia Gissi, studentessa dell'Istituto Alberghiero di Molfetta, lo scorso 27 giugno è riuscita a conquistare la giura del concorso organizzato dall'Istituto "Aldo Moro" di Margherita di Savoia e l'Associazione Italiana Sommelier della Puglia.

Dopo aver dominato le prove scritte, la giovane studentessa ha superato lo studente Roberto Curci in semifinale e Giovanni Piemontese in finale. Accompagnata e sostenuta dai docenti Sergio Nocco, Gerardo Pepe e Marcello Mastrodonato, la Gissi ha dichiarato di essersi impegnata studiando mattine, pomeriggi e sere per un risultato che l'ha resa molto orgogliosa.

La vittoria del concorso le permetterà di affilare le proprie conoscenze grazie alla borsa di studio conseguita, frequentando i tre livelli del corso professionale AIS Sommelier. Alle evidenti competenze tecniche acquisite durante gli studi, si aggiungono quelle motivazionali: la 19enne si mostrata appassionata al mondo del vino e di tutto ciò che lo circonda.