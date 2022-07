Una sezione provinciale per i carristi d'Italia anche nella BAT: la comunicazione

La Provincia Barletta - Andria - Trani potrebbe presto avere una propria Sezione dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia. Il presidente nazionale, il Gen. D. Sabato Errico ha nominato un Commissario Straordinario della costituenda: sarà il Caporale Genesio Piccolo ad avviare le iniziative locali ritenute necessarie.

In coordinamento con il Presidente Regionale A.N.C.I., il Caporale Piccolo (barlettano di adozione) potrà avviare le iniziative locali ritenute necessarie per la nuova sezione regionale.

Questa la comunicazione ufficiale di Errico: «Preso atto della proposta pervenuta da parte di alcuni carristi in congedo in merito al loro intendimento di costituire un'ulteriore Sezione A.N.C.I. nella Regione Puglia, con particolare riferimento alla Provincia Barletta - Andria - Trani, nomino il caporale carrista Genesio Piccolo, Commissario Straordinario della costituenda sezione A.N.C.I. di Barletta - Andria - Trani, con l'incarico di avviare le iniziative locali ritenute necessarie a tale scopo, in coordinamento con il Presidente Regionale A.N.C.I. della Puglia».